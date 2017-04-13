李明哲案 陸委會：務實積極回應 別做口舌之爭

關於前民進黨黨工、人權工作者李明哲在大陸失聯事件，國台辦日前強烈回應稱，台灣利用此事打擊大陸形象。對此，陸委會發言人邱垂正今天(13)表示，陸方一貫將官方管道中斷歸咎於台灣，大陸應該明白兩岸關係是雙方的責任，應該務實積極回應，不要做口舌之爭。

邱垂正並再次呼籲，涉及人身安全與基本人權的事宜，不應以政治理由干擾，本案家屬已明確表達不願透過非正式管道，政府立場也是一樣，如果大陸不回應，將對台灣人民感情造成巨大傷害。

陸委會今天下午舉行例行記者會，關於外界關注的李明哲案，邱垂正重申，我方立場是捍衛國家尊嚴、人民權益，人身安全是最高原則，陸委會會繼續努力。

邱垂正指出，過去兩岸艱困棘手的問題都能找到妥適方法解決，相信李明哲案也可以在人權與法律之間找到辦法。他並再度呼籲，兩岸和平是雙方共同的責任，兩岸穩定對雙方是有利的，雙方都要更多智慧與耐心處理。

關於國台辦強硬的回應，邱垂正表示，涉及人身安全與基本人權的事宜，不應以政治理由干擾，本案家屬明確表達不願透過非正式管道，政府立場也是一樣，如果大陸不回應，將對台灣人民感情造成巨大傷害，此案在國際社會高度關注。

他說，「國台辦一貫歸咎是我方責任，但我方從520以來已展現最大善意，對岸卻以一中框架作為前提，沒有改善兩岸關係意願，大陸應該明白兩岸關係是雙方的責任，應該務實體會，積極回應，不要做口舌之爭，這才是真正關注兩岸人民權益。」

至於是否可能透過美國AIT等第三方進行營救？邱垂正表示，尊重AIT、國內外團體的串聯營救工作。負責任政府會考量全面來營救李明哲，政府也會和相關國內外團體，一起營救李明哲，將會以積極理性處理此案。

(中時)