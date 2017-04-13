郝伯村挺魏海敏 京劇前進校園

魏海敏高歌一曲「宇宙鋒」。（方濬哲攝）

魏海敏高歌一曲「宇宙鋒」。（方濬哲攝）

前行政院長郝伯村與偶像擁抱。（方濬哲攝）

鮮少露面的郝伯村是京劇迷。（方濬哲攝）

為紀念一代京劇大師梅葆玖逝世1周年，中國信託文教基金會與國家文藝獎得主魏海敏攜手推廣京劇。魏海敏自4月初就馬不停蹄，已陸續於上海、北京舉行「在梅邊．九歌」清唱會，並到台大、北一女等校為學子推介京劇之美，台北場清唱會也將在本周末登場，預計為觀眾一連說演9首梅派經典。

今（13）日記者會上，魏海敏的資深戲迷、前行政院長郝柏村驚喜現身會場，中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，他經常和郝柏村打球，「郝先生不只球打得好、戲唱得更好，很高興今天能和郝先生、魏老師一起當京劇推銷員。」

馮寄台說，中國信託文教基金會推動京劇校園講座，是希望大眾有更多接觸傳統戲曲的機會，「大師梅葆玖曾說過，要給孩子們一個愛上京劇的機會，我們希望能培養更多京劇觀眾。」馮寄台幽默表示，「希望年輕世代，不只要追韓劇，更要追京劇，期望透過這些傳承講座，讓學子更認識京劇的豐富內涵。」

記者會上，魏海敏特別獻唱一段梅葆玖生前非常喜愛的經典瘋女戲《宇宙鋒》，詮釋劇中女子因不願嫁入皇室而裝瘋賣傻的片段。為了此戲，她特別商請服裝設計師打造一席黑白相間的戲服，模擬半掩的鳳披霞冠，展現瘋女瘋癲罵皇帝的姿態。

魏海敏回憶與恩師梅葆玖相遇的場景，是始於一個同桌用餐的場合，「當時我向老師詢問，關於《霸王別姬》裡舞劍的手部動作我不是很明白，沒想到老師隨手抓起桌上筷子，為我示範演出，這樣一位大師，完全沒有架子，也不藏私，展現絕佳風範，令我印象深刻。」

魏海敏表示，她立志當京劇推銷員也是因為梅葆玖，「梅老師在去年病倒前，都還有演講行程，他是這樣投注畢生心力傳承梅蘭芳的梅派京劇，身為他的大弟子，我也有責任要將梅派傳承下去。」

近期到校園巡迴，魏海敏看見學子們對京劇的反應極佳，像是在台灣大學的推廣講座，魏海敏現場示範梅派蘭花指的手法，就有男同學學得有模有樣，「孩子們只是沒有機會接觸京劇而已，並不代表他們不喜歡，從這些講座我可看見許多未來京劇觀眾已慢慢在醞釀中。」

「在梅邊．九歌」清唱會台北售票場將於4月21日在松菸誠品表演廳演出，4月22日為企業包場。

(中時)