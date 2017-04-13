中市東區復興陸橋17日起封閉拆除 請提前改道
台中鐵路已高架化，位於東區復興路四段的復興陸橋亦功成身退！交通部鐵路改建工程局預計4月17日上午9時起至6月1日全線封閉，進行陸橋拆除及平面道路闢建等工程；交通局提醒用路人於陸橋封閉期間，行經鄰近道路應減速慢行，遵循交通指示改道行駛。
鐵工局指出，東區復興路四段的復興陸橋拆橋工程，將分三區施作，第一區段為新民街至復興東路；第二區段為復興東路至振興路；第三區段則為南京路至新民街。
交通局表示，復興陸橋封閉期間，原本利用復興陸橋來往的車輛，須提前改道行駛；由復興路四段往北方向的車輛，建議於台中路或大智路右轉，至建成路左轉後，繞經自由路，再轉入復興路五段。
交通局長王義川說，由復興路五段往南方向的車輛，建議於自由路或南京路左轉，續行至進德路右轉，穿越高架鐵路橋下後，於建成路右轉；繞經台中路或大智路，再轉入復興路四段。提醒用路人應注意行駛，遵循交通指示改道行駛，確保行車安全。
(中時)
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