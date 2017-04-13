真愛台灣 即刻形動》竹北狂人三度叩關 竹北高中就是快樂就是狂！

三度叩關的竹北高中，今年將再度披上戰袍，參加2017「真愛台灣 即刻形動」環台路跑挑戰。

三度叩關的竹北高中，今年將再度披上戰袍，參加2017「真愛台灣 即刻形動」環台路跑挑戰。這群自稱為「竹北狂人」的隊伍，憑著一股熱誠與活力，在三屆賽事中不曾缺席。隊長盧子軒表示歷經了兩屆真愛台灣即刻行動，了解到能跑馬拉松是件非常不容易的事，在過程中感受很艱辛、痛苦，甚至曾一度想要放棄，但身邊有了隊友，卻又是截然不同的感受。艱辛的路途，有隊友打氣鼓勵，痛苦時刻也有伙伴撐腰加油。這份熱情、友誼，在心中彷彿活力充沛的引擎，是鼓動向前邁進的動力!

學務主任陳俊樑表示，今年在組隊參賽的過程中，一開始並不順利，但在大家齊心之下，力除萬難勇敢接受挑戰。隊伍中有人擅長跑全馬、半馬，也有人則是擅長短距離，實力有些懸殊，所以必須有馬拉松經驗的隊員密集訓練其他隊員。訓練中包含了長跑，速度或強度練習，配速或漸速跑和搭配核心訓練，希望大家能用最短的時間達到最大的效果。

學務主任陳俊樑。

今年隊上唯一的女性選手楊文瑜表示能和大家一起訓練與參賽是件非常快樂的事情。隊員們也異口同聲表達每當訓練過程遇到瓶頸時，同伴就會利用各式不同搞怪方式激勵彼此，讓大家忘卻煩惱持續往前進。有時大聲地唱著校歌，有時突然仰頭狂笑，外人看起來奇怪又摸不著頭緒的舉動，卻是他們相互鼓勵的小撇步。或許就是這種快樂又不同他人的態度面對長跑挑戰，讓竹北高中團隊在學校有著「竹北狂人」的稱謂，也是團隊維持好默契的小秘密。

校長凃仲箎表示，同學們能夠透過參加活動展現夢想與理想，並以行動力積極實現身體力行，是年輕人的典範。體力代表國力與競爭力，勇氣與毅力能相輔相成，將是邁向未來人生成功的一大步。校長並期勉同學展現愛台灣愛環境的精神，大步的跑向目標終點。

校長凃仲箎。

能用雙腳跑遍美麗的台灣島，一直是許多人的心願。狂人，是追求夢想，瘋狂而冷靜，是虎視眈眈、伺機而動的圓夢巨人。這群以狂人自居的跑者們，渴望靠自己的力量，跑出框架，跑出自己的舒適圈，迎向未知的挑戰！竹北高中的竹北狂人，就是快樂就是狂！

(中時電子報)