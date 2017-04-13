與木頭對話 森林島嶼、META Design聯手打造概念家具展

森林島嶼。（新媒體實驗室）

森林島嶼。（新媒體實驗室）

森林島嶼。（新媒體實驗室）

森林島嶼。（新媒體實驗室）

當廢棄的舊棧板，化身成一件件如藝術品般無法絕對複製的家具，木頭本身的記憶與經歲月浸潤的顏色，透過設計者交融新舊的巧妙詮釋，激盪出讓人深度反思的生活美學。Upcycle woods|概念家具展裡的每一件作品，都擁有自己的名字與獨一無二的故事。

META Design設計總監鄭遠揚表示，「我們希望提供一個不需要再砍樹，便能安心與木頭相處的途徑。將回收木箱及舊棧板經過整理、解構、再重新組合成獨具風格的作品。透過家具與人、空間之間的關係，發展出許多靈活的設計款式。以不同角度看待使用過的木材，即使不再具備原先功能，但依然有得以延續的價值。」

薰衣草森林旗下第七個新品牌「森林島嶼」概念店，於2016年7月在台北市松山區富錦街開幕，希望能透過跨界藝術家的參與，將專屬台灣獨特豐厚的美好，以「生態撲滿」友善環境的概念重新詮釋，將台灣之美融入日常生活中。

店內第一個與META Design合作的Upcycle woods家具展，展覽日期為2017年3月29日至2017年5月10日，營業時間11:30-19:30（週四休店），邀請民眾免費入內觀賞，展區有專人親切導覽。店內還有特選台灣咖啡、各式醇香茶飲以及運用在地食材製作成的風味Gelato，歡迎民眾帶著悠閒放鬆的心情，在充滿森林氛圍的複合式空間，來場知性的人文午茶之旅。

META Design主要外銷歐洲，曾經到德國、法國、新加坡……等國家參展。森林島嶼此次與META Design合作，運用台灣地形高低落差的等高線，做成店內層次感豐富、造型優美的木質層架，每個層架都有台灣特定地區的風貌，上頭展示著來自島嶼各地讓人驚豔的生活藝術商品。

森林島嶼（富錦概念店）

電話：02-7729-3993

地址：台北市松山區富錦街382號

展覽時間：2017年3月29日至5月10日

(中時)