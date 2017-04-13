MLB》陳偉殷拚職業百勝 加入林書豪、盧彥勳陣容
大聯盟馬林魚隊左投陳偉殷，今年成為國際知名運動品牌adidas代言人，加入林書豪、「台灣網球一哥」盧彥勳陣容，展現「由我創造」精神，更要貫徹「一生懸命」座右銘，力拼美日職棒生涯通算百勝。
陳偉殷表示，「很開心今年可以加入adidas，他們給我很大的自由空間，並鼓勵我be a creator(開創者)去創造屬於自我的風格，讓我可以持續貫徹『一生懸命』的座右銘，專注在賽場上的表現。」
陳偉殷本季開賽即有亮眼表現，甩脫去年傷勢困擾的問題，不少球迷期待他本季一舉達成美日職棒生涯通算的100勝，對此陳偉殷仍秉持一貫的態度表示，自己不太會設定遠大的目標，只會一生懸命的專注於突破每次的挑戰，一步步地向前邁進。
談起去年因低潮和傷勢帶來的挑戰，陳偉殷也用自己的故事來鼓勵台灣的新生代球員們：「不要輕言放棄，努力走出自己的風格，不要害怕挑戰，未來由你自己創造！」
陳偉殷14日將回到主場，本季2度先發迎戰大都會隊，他6天前不僅從大都會隊手中首勝開胡，還進帳生涯首安，14日將對壘吉瑟曼(Robert Gsellman)，追尋本季第2勝。
(中時電子報)
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