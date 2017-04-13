MLB》陳偉殷拚職業百勝 加入林書豪、盧彥勳陣容

▲MLB現役唯一的台灣球員陳偉殷加入adidas陣容，並將成為男性訓練系列的形象代言人之一（adidas提供）

MLB邁阿密馬林魚隊陳偉殷貫徹自己的座右銘「一生懸命」並結合adidas「由我創造」的品牌精神。（adidas提供）

大聯盟馬林魚隊左投陳偉殷，今年成為國際知名運動品牌adidas代言人，加入林書豪、「台灣網球一哥」盧彥勳陣容，展現「由我創造」精神，更要貫徹「一生懸命」座右銘，力拼美日職棒生涯通算百勝。

陳偉殷表示，「很開心今年可以加入adidas，他們給我很大的自由空間，並鼓勵我be a creator(開創者)去創造屬於自我的風格，讓我可以持續貫徹『一生懸命』的座右銘，專注在賽場上的表現。」

▲adidas正式宣布MLB現役唯一的台灣球員陳偉殷加入「Team adidas」的堅強陣容（adidas提供）

陳偉殷本季開賽即有亮眼表現，甩脫去年傷勢困擾的問題，不少球迷期待他本季一舉達成美日職棒生涯通算的100勝，對此陳偉殷仍秉持一貫的態度表示，自己不太會設定遠大的目標，只會一生懸命的專注於突破每次的挑戰，一步步地向前邁進。

談起去年因低潮和傷勢帶來的挑戰，陳偉殷也用自己的故事來鼓勵台灣的新生代球員們：「不要輕言放棄，努力走出自己的風格，不要害怕挑戰，未來由你自己創造！」

陳偉殷14日將回到主場，本季2度先發迎戰大都會隊，他6天前不僅從大都會隊手中首勝開胡，還進帳生涯首安，14日將對壘吉瑟曼(Robert Gsellman)，追尋本季第2勝。

(中時電子報)