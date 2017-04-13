斗六健身房開幕行銷 做公益抽半年免費會籍

健身俱樂部教導創世基金會服務人員如何運動紓壓（創世基金會提供）

斗六市一家新開幕健身房希望為創世斗六分院募發票、賣堅果，民眾只要買500元健康堅果，就有機會抽中該俱樂部半年免費會籍。

創世斗六安養院目前已滿床42床，到宅服務75個家庭，所需經費龐大。

位於斗六市後火車站的健身俱樂部4月22日(六)早上8點到下午5點，在斗六圓環辦理捐血活動提供精美禮物，號召民眾捐250CC血及3張發票，目標是300袋血、1000張發票，發票將捐給創世基金會。

創世當天也會在捐血站擺攤義賣健康輕焙堅果（一包150元），健身教練何俊明率先認購100包，他表示民眾只要購買滿500元就有機會抽中俱樂部半年免費會籍。愛心專線（05）5377855分機14。

(中時)