澎湖七美碼頭民眾落海 海巡消防共同救援
南部地區巡防局第七海岸巡防總隊七美漁港安檢所今(13)日安檢人員於執檢區發現一名民眾於下船時不慎落海，並通報澎湖縣消防局七美分隊，由安檢所立即動員實施救援。
今日上午9時許，東北之星客船抵達七美南滬碼頭，一名民眾於下船時，不慎踩空而失足落海，當下立即拋下救生圈，並由安檢所所長及澎湖縣消防局七美分隊隊員下水實施救援，共同將民眾拖帶上岸，所幸在最短時間內成功救援上岸。上岸後，吳姓民眾意識清楚，手部僅輕微擦傷，並在家屬的陪同下，前往七美衛生所就醫。
第七海岸巡防總隊表示：民眾若發現救生救難等情事，可透過「118」服務專線通報，海巡署全天候24小時有專人為您服務，若民眾發現貪瀆不法情事，請撥打廉政署廉政檢舉專線0800-286-586或海巡署廉政專線02-22399241檢舉。
(中時)
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