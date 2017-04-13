日女搭機千里尋 通緝夫機場被活逮
日本裔新加坡籍女子保井，11日從日本搭機來台找台籍呂姓丈夫，移民署人員起初懷疑她假結婚來台，清查資料後發現她丈夫已因毒品案被通緝5年，不動聲色通報航警。警方在機場守候，等接機的呂男現身後表明身分逮人，依法解送至桃園地檢署歸案，執行發監。
警方表示，33歲保井1年多前在網路認識38歲呂姓男子，來台旅遊相戀，並在台灣登記結婚。2人雖聚少離多，但保井仍懷上呂男的孩子，日前搭機來台相會，但在松山機場被移民署人員關心詢問時，被懷疑來台目的，查詢其配偶資料，赫然發現她老公是在逃通緝犯。
航警台北分局獲報，等保井出關，直到呂男現身，才上前逮人。保井搭機來台千里尋夫，眼睜睜看著丈夫被警方逮捕，也才知道丈夫竟是通緝犯，2012年即被桃園地檢署因毒品案發布通緝；這也是1年多來，呂男無法到日本看她的原因。
2人在警方面前緊緊擁抱道別，保井告訴員警，她會回日本待產，等丈夫刑滿出獄後，再一家團聚。
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(中時)
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