真愛台灣 即刻形動》真愛台灣即刻行動 長億高中邁向成功
“巍巍黌舍 雄踞在瓜山旁 綠竹灑下翠影 清溪洗淨煩憂”
長億高中校歌的開頭四句，表達出清靜幽雅的校園特色。位於台中市太平區的長億高中環境優美、校風樸實，孕育出許多運動長才。
學校今年第二次參加「真愛台灣 即刻形動」環台路跑活動。校長柯金城特別恭喜所有選手在競爭激烈的中區遴選中脫穎而出，實在非常不容易。除了為個人與自己爭取榮譽外，校長也叮嚀所有同學在賽前的飲食營養、身體健康部份也要多注意，才能強健體魄，達成挑戰。溫暖的祝福讓在場選手備感窩心。此外，學校特別以雙教練模式訓練選手，由高敏芸、黃茂松擔任，除加強體能訓練之外，也能兼顧選手心理與生活輔導需求，將選手們的潛能推向顛峰。
參賽隊伍中唯一的女性選手顏玉真同學，是今年台中市中等學校運動會5000與10000公尺中長跑的第一名。身為隊長的她，巾幗不讓鬚眉的個性深獲師長肯定。私底下開朗活潑，萬綠叢中一點紅相當受人注意。其他隊員紀彥松、唐銘暄、黃昱明、楊謹遠、鍾榮諺等人，在長短跑運動成績也非常優秀，常常替學校拿下各項競賽獎牌，可說是陣容堅強，讓大家非常期待他們今年的表現。
今年選手們自行設計的的參賽隊呼「真愛台灣即刻行動 長億高中邁向成功」與活動主題精神不謀而合。隊員們用信心與耐力展現堅強的行動力，立誓一起在終點站喝采！
長億高中go！
(中時電子報)
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