李明哲妻諷國民黨 「要做狗 悉聽尊便」

國民黨文傳會副主委洪孟楷今針對李明哲案表示，「國民黨是希望站在人道立場為國人說話，如果說這樣還被誤會，覺得非常惋惜，因為政治已凌駕人道。」李凈瑜表示，把她先生抓起來，派個人傳信來，就是恩典嗎？其實，抓人者與傳信者怎麼不是一夥的呢？

李明哲案扯出「掮客」風波後，國民黨也被捲入其中，李凈瑜對於今天國民黨文傳會副主委洪孟楷發言不以為然。李凈瑜說，如果洪孟楷先生之言就是代表國民黨，她必須很痛心地說，國民黨自白色恐怖時代以來根本毫無反省，差別在於，當年是恐怖統治的統治者，今天是共產黨擄人勒贖的共犯。為綁匪傳信，居然還自鳴得意地認為有恩於受害者，難道國民黨已經淪為中國共產黨的附隨組織了嗎？

李凈瑜反問國民黨，「我不過是把事實真相攤在陽光下，與你們有何仇恨呢？」她說，她選擇的路是一條最艱難的路，那是因為她有讀懂在白色恐怖統治下台灣人的血淚歷史，「歷史告訴我們，所有的捷徑都是必須付出尊嚴作為高昂的代價的。」

李凈瑜說，人道，不是苟活。政治，不是屈服。「你們替綁匪傳信根本不是人道，是赤裸裸的政治算計。」是她與先生正在遭受非人道的蹂躪，國民黨還有臉來跟她談什麼「恩」與「人道」。國民黨要她記得恩，記得仇，那就是要她做共產黨的狗。「要做狗，悉聽尊便。我選擇做人。」

(中時)