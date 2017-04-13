龍潭安養中心無法勒停 局長遭趕出議事堂
龍潭愛心安養中心大火造成4死13傷，多位議員對於社會局無法勒令業者停業、主管全推至中央感到氣憤，劉茂群議員一度氣到要求局長古梓龍離開議事堂，閻中傑直指社會局「丟臉、無作為」，楊朝偉、舒翠玲等人要求社局應強制輔導住民轉介，並積極與中央溝通。
閻中傑指出，1個月過去了，業者依然收受住民照常營業，社會局對於這種惡性重大的違規卻沒有勒令停業，不免讓人懷疑政府的公權力到那裡去了；劉茂群更是痛批社會局無作為，既然2樓違法，是否可拆除或是斷水斷電？古梓龍說無法，讓議員氣得提高分貝，當場要求他離開議事堂。
副市長游建華趁中場休息時間頻頻緩頰，帶著古梓龍一一向議員解釋，周玉琴議員說，不幸罹難的民眾遺體都還冰存，家屬反映還都要收費，王浩宇、黃敬平議員表示，桃園市總共有67間老人福利機構，去年不合格的有5間，今年截至目前為止稽查了22間，以台中市社會局為例，光是去年就執行19次聯合稽查，外加23次的非預警臨時查核，別人可以如此積極，難道我們做不到嗎？
楊朝偉議員表示，1樓合法2樓違建，違建可以斷水斷電，他認為對安養中心來說，社會局才是主管，若無法對違規部分斷水電，合法與不合法有何差別；舒翠玲議員表示，應該給予嚴處，否則如何讓民眾安心。
(中時)
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