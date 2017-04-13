民進黨創龍舟隊尬時力 網酸「不是選你們去划龍舟」

繼時代力量之後，民進黨今年也將參加端午節的龍舟大賽，大綠小綠戰場從選舉拚到基隆河。

民進黨今天舉行龍舟隊成軍記者會大酸國民黨，但因為記者會開網路直播，不少網友在留言處反大酸，「吃飽太閒是不是……還不如好好為國家做點事」、「選你們當執政黨不是叫你們去划龍舟」等語。

民進黨祕書長洪耀福今授旗給龍舟隊代表成員，還不忘趁機揶揄，划龍舟這種最需要高度團結的運動，最適合民進黨，而國民黨就很難參加，「有人要往前划、有人要往後划，有人不團結，很難組隊參加」。

(中時)