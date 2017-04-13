開辦自主學習3.0實驗室 邁入新里程碑
桃園國中開辦「桃園市自主學習3.0實驗室」，結合資訊科技建構多元專業與自主學習的場域，設有科學實驗與智慧學習教室、個別學習與小組討論空間、演藝廳與專題講座空間、授權網路平台與VR虛擬實境設備、隨選視訊與課程資料庫及專屬網站等，教育局長高安邦說，這是全國首創，也是桃園市實驗教育進入新的里程碑。
高安邦說，桃園市自主學習3.0實驗室規畫3大類課程，包含典範人物經典講座、自主學習探究課程及媒合學生至他校旁聽或選修課程。以「自主學習探究課程」為例，師資包括桃竹兩地公私立大學教師團隊及業界菁英，所開設的8項課程，依不同對象參加不同的課程。
在桃園國中所展示的課程有「科學機器人」，課程橫跨科學、技術、工程、數學及藝術，強調「動手做、做中學」的精神；「無人機實務應用」係藉由飛行器、感測器與影片剪輯技術等課程規畫，讓學習者面臨問題時，具備思考並運用所學進而解決問題的能力。
(中時)
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