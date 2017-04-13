長照資源匱乏 議員要求配套措施

長照2.0將開辦，多位市議員認為人力不足，需要補齊。（甘嘉雯翻攝）

桃園市議員謝彰文關心長照2.0，她表示，未來可能發生的問題隱憂應該未雨綢繆，包括財源不穩、人力不足、城鄉資源分配是否公平。

黃敬平議員則表示，長照2.0，6月3日就要上路，地方政府的配套措施做好了嗎，本國籍看護也長期存在人力缺乏的問題，「請不到人」讓許多機構傷透腦筋，這些問題都需要提出配套措施。

(中時)