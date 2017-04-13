把硬幣變戒指 你也可以動手做

把硬幣變戒指 by 硬幣戒指達人Eric(本報資料照片)

把硬幣變成戒指，聽起來不簡單，做起來並不難，只要一個下午，你也可以親手做出世界上獨一無二的硬幣戒指。

台灣硬幣戒指達人Eric，一年半年開始手作硬幣戒指，至今已完成好幾百枚各種材質和花紋的硬幣戒指，許多網友在臉書上看到他的作品，覺得又美麗又特別，紛紛詢問可不可以幫忙做一個？可不可以買？可不可以學？現在，通通都可以。

說起來很神奇，可能沒有人相信，Eric做硬幣戒指，沒有老師，完全是網路自學、無師自通，這和他喜歡一個人專心研究、專心做一件事情的個性有關。最早在網路上看到國外有人打造硬幣戒指，他覺得有趣，就這樣無心走入硬幣戒指的世界。

從一開始的摸索，到完成第一件作品的喜悅，每天每天，享受著打造、塑型、染黑、拋光的過程，從尋找想要的硬幣開始，到把平面的硬幣，變成一個中間有洞的戒指，是創造，是旅程，是發現幸福、更是傳遞夢想。

丹麥2克朗by 硬幣戒指達人Eric(本報資料照片)

日本一錢by 硬幣戒指達人Eric(本報資料照片)

說起硬幣戒指，Eric自己是這樣形容：

硬幣，你我生活裡不起眼的小物品，經常是付錢時才會想要翻找一下，有時錢包或口袋裡硬幣太多，還會覺得太重太麻煩，甚至出國時還會挑戰離境前把所有硬幣花光，就是不希望帶在身上造成累贅。

大家有機會不妨仔細觀察一下各國硬幣，會發現小小一塊金屬上，有著令人讚嘆的細節，硬幣戒指Coin ring就是利用每一枚硬幣上的獨特紋路與文字，製作成獨一無二的個人飾品。

硬幣戒指相傳是一次世界大戰期間，因為士兵們長期在戰場上面對生死交關，再加上物資短缺，為了向家鄉的女友或老婆傳遞情意，士兵想盡辦法製作紀念物。一開始是使用銀湯匙的手柄部位彎曲成戒指狀，後來發展出使用銀幣，將硬幣中央打孔後，經過幾千次的敲打，讓外圈慢慢成為戒指形狀，這樣的硬幣戒做法到現在都還有人在進行。

日本五十錢銀幣戒by 硬幣戒指達人Eric(本報資料照片)

多邊型硬幣創造獨特美感 by 硬幣戒指達人Eric(本報資料照片)

這些年來經過各國工匠的研究、改進，硬幣戒指逐漸演變成目前的形式，保留硬幣內外兩側的紋路及文字，完整展現各國硬幣之美。自從接觸硬幣戒指之後，Eric開始浸淫於各國硬幣之美，享受每個硬幣背後的故事，進一步將心意投注在製作過程，讓記憶與情感留在訂製者的指間。

Eric回憶，從他開始接受訂製硬幣戒指後，就遇到不少令人感動的故事。最常見的當然是情人訂製，選擇各自出生年份的硬幣製作，甚至互相帶著另一半出生年份的硬幣戒，象徵心甘情願被對方套牢。另外，也有夫妻訂製結婚那一年的硬幣對戒，作為兩人的結婚週年禮物。

Eric的硬幣戒

Eric還遇到過有老婆為了送給老公驚喜生日禮，提前兩個月就來預約訂製。或是女友想送給在國外工作的男友禮物，想方設法問出對方的戒圍尺寸，然後帶著一組硬幣戒對戒，親自飛過去為對方慶生。

最讓Eric印象深刻的是一名時髦的媽媽主動詢問訂製硬幣戒細節，除了幫自己製作一個銀幣戒指，還為了即將18歲的女兒訂做一份成年禮，母女倆人一同戴上自己年份幣的硬幣戒指，美麗、有型、充滿意義。

美國25分by 硬幣戒指達人Eric(本報資料照片)

粗獷風by 硬幣戒指達人Eric(本報資料照片)

一般來說，寬戒面的硬幣戒指適合男性配戴，Eric有個朋友，平日上班西裝筆挺，有天卻突然訂製四個硬幣戒，想要戴滿一整手，一問之下才知道，他原本過去就有戴戒指的習慣，卻因為家中孩子陸續出生，為了照顧小朋友，怕戒指弄傷孩子才取下，由於現在兒女都不在強褓中，心中的Rocker魂再度燃起，決定戴上獨特的硬幣戒指！鐵漢在此展現了細膩心思，因為四個硬幣戒分別是自己、老婆還有兒子跟女兒的出生年份，果真顧家好男人。

從硬幣到硬幣戒指，故事說不完，硬幣戒上不光是年份有意義，甚至可以將過去出國唸書、旅遊時留下的外國錢幣，轉變成可以每天帶出門的戒指飾品，每天端詳回憶當時發生的點滴，讓硬幣戒不只是戒指，而是一份情意。

Eric接受各國硬幣戒指訂製，還有來自香港和澳門的訂單，同時也讓喜歡動手DIY的朋友可以體驗硬幣戒製作的過程與樂趣，2-10人都能預約開課，親手做硬幣戒指，你也可以。

(中時電子報)