林俊男書法變雕塑 又狂又草

林俊男的雕塑作品有書法元素。（許素惠翻攝）

虎尾科技大學副教授林俊男以草及草書的概念為主軸，透過多元形式創作，連結起對於天地萬物生存價值的關切，也提出對於現今環境暖化及水土惡化之反思，希望藉草，讓大地與世界活起來，這個狂想，充分流露在他的作品中。

【草，讓大地與世界活起來】林俊男個展即日在虎科大藝術中心展至4月27日，每日上午10:00~17:00，假日休館。

林俊男是一位內心滿載人文情懷的藝術創作者，多年來帶領無數莘莘學子以關懷環境及文化傳承為方向，在地文化特色為主軸，為雲林縣內多處社區建立屬於自己的社區意像。

此次個展，傳達了他多年來對在地文化及土地的關懷，他以草及草書的概念為主軸，透過多元形式的創作，連結起對於天地萬物生存價值的關切，也提出對於現今環境暖化及水土惡化之反思。

他以人類現今所建造的建築群為創作題材，結合書法的字體結構，探討對於人所建造的城市風景與自然風景間的環境議題，作品中除了蘊含藝術家對自然的深切情感外，也展現出其對於相關議題的批判性思考，每件作品背後都有著立意深遠的創作意涵。

展出作品包含多項特殊材質創作，其中利用虎科大的3D列印技術資源所創作的立體文字雕塑「宇宙觀」，以及使用鐵絲做為架構並敷上紙漿而創作的大型藝術創作「狂草」，其以書法字的點劃、橫劃及撇劃為創作元素，製作成大型雕塑作品，未來也將發展成戶外公共藝術；展場中最受歡迎的作品「鵝」則是以王羲之愛鵝成痴的故事為創作背景，串聯起「自然的草」與「人文的狂草」之間的關聯，成為展場中最吸睛的焦點之一。

(中時)