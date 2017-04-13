桃園議員要求4歲幼童納入福利 社會局：恐排擠其他預算

市議員黃婉如（右）爭取4歲幼童納入社福補助，但社會局長古梓龍（左）表示，恐會排擠到其他預算。（甘嘉雯攝）

桃園市議員黃婉如表示，市府對於1至3歲有生育津貼及育兒津貼，而5歲則有幼兒園補助，但對於4歲小朋友卻沒有任何福利，要求社會局也要納入。

社會局長古梓龍表示，若加入此年齡層，恐要多花16億元的成本，會排擠到其他的預算，讓議員相當不滿，認為要全面檢討。

(中時)