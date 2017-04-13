疊杯世界盃20國參賽 14日高師大登場

圖為「全世界疊杯最快的女生」楊筑鈞。(高雄巿體育處提供)

2017世界競技疊杯錦標賽4月14至16日在高師大舉行，計有英、美、日、韓、台等20國，逾460名選手一決高下，人數是歷屆之最，台灣身為地主精銳盡出，選手年紀從4歲到90歲，「全世界疊杯最快的女生」楊筑鈞也要衛冕后座。

台灣推廣競技疊杯雖僅6年，成績卻已達世界巔峰，繼2014年舉辦亞洲盃錦標賽，2017世界盃在高雄，更讓台灣國際能見度更上層樓，許多世界紀錄保持人都在參賽名單之列，包括歷年已刷新15次世界紀錄的我國小將楊筑鈞。

年僅16歲的楊筑鈞是全亞洲不分齡三冠后的第1人，被譽為「全世界疊杯最快的女生」，目前仍保有cycle項目不分齡女子世界紀錄，最大勁敵韓國選手Si Eun Kim今年也報名參賽，疊杯界兩大天后繼去年首爾亞洲盃後再度碰頭。

(中時)