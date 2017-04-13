與男友吵架不爽 女謊報遭人搶劫
51歲江姓女子11日載李姓男友，前往桂林路大賣場百元店剪頭髮，由於是江熱心推薦，她還特定開車到蘆洲接李，抵達後江在路邊臨停，等男友進去剪頭髮。
約10分鐘後李男剪完出來，卻對理髮師很不滿意，認為剪得很差，江認為自己一片好心，沒想到男友不體貼還罵人，雙方於是發生口角，李後來生氣下車，江又叫他回來，雙方再度大吵，李最後揮手走人。
江女為想叫男友回來，突發奇想打110報警被搶，然後再打給男友，表示：「你不在我剛才被人搶了！」原本離開的男友，基於關心趕快嚇跑回來，萬華警方獲報後，也立刻前往現場了解。
江女供稱，男友在下午2時許離開後，有1名穿著米色上衣，看起來很像街友的男子，突然打開副駕駛座車門進來，然後一把搶走她放在置物箱裡的5000元，接著就轉身逃逸，江還直說：「好恐怖！我很害怕。」
警方根據江女所說的行搶時間調閱監視器，發現從頭到尾只有李男上過車，根本沒有任何人經過，而且放在置物箱中的錢，一般人通常看不到，怎麼會冒然開車門進來，江女說法明顯不合邏輯，經質問後，江才坦承是為了找回男友，才會謊報被搶。
李聽完女友說法，傻眼表示：「妳是吃飽太閒嗎？」接著不斷責備女友，江女則是一臉懊悔，檢警了解狀況後，認為江濫用司法資源，使公務人員登載不實紀錄，訊後依誣告罪將她送辦。
(中時)
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