大同108紙花創作體驗 秀出新竹舊城建築人文美

大同108舊城再生基地13日辦理舊城有感節第2系列「舊城印記‧紙花創作」體驗活動，課堂首先從認識剪紙開始，透過「剪紙達人」陳治旭對剪紙藝術的介紹，讓民眾體驗剪紙的技法及所需工具，課堂上老師也分享在其他城市中的剪紙案例，並邀請現場及參與過踏查的民眾，分享自己所認識的舊城印象及回憶，將這些記憶繪製於牛皮紙袋上，作為練習剪紙創作的開端。

市長林智堅表示，之前過年期間，在大同108玻璃門上貼了許多剪紙裝飾，路過的民眾詢問度極高。剪紙是古老的民間藝術之一，逢年過節、婚喪喜慶，時常會看到運用剪紙來點綴牆壁、門窗、房柱等處，以表祈禱福壽，吉祥如意之意，相信透過陳治旭老師帶領下，展現舊城建築人文之美。

陳治旭說，剪紙又稱為「窗花」，分單色和彩貼兩種表現形式，亦是一種觀察舊城區都市空間轉譯的特殊手法，透過簡單的幾何元素：一條弧、一道線、光影、鏤空…等，便可呈現生活趣味題材和個人深刻獨特空間記憶。對於熟悉以畫筆、攝影等具象方式的創作者，是一種另類的創作經驗。本次創作活動，先利用簡易的牛皮紙袋燈罩創作，讓大家熟悉創作媒材特性，希望來參與的民眾透過簡單的筆刀、紙等工具，割出心中綿密的舊城街區樣貌。

當日雖下大雨，不過民眾參加十分踴躍，熱情不減，在陳治旭耐心引導下，民眾透過筆刀，把傳統紙雕現代化，構思出較現代的線條、曲線、虛實圖案，參與活動的林小姐，嘗試割出彎曲的線條，小心翼翼的呈現東門城獨特的屋脊造型，而另一位鄭小姐則大膽嘗試割出高難度的新竹火車站屋頂天際線，卻不慎將紙袋整個扯斷，現場學員個個忍不住直呼：「真不容易」、「用相機照比較快」、「不要急，要有耐心」，讓現場歡笑、驚呼聲連連。

都市發展處表示，大同108舊城再生基地四月份規劃了一系列剪紙藝術活動；4月20日、4月27日及5月4日，有更進階的創作教學，每場均從下午2點開始，歡迎市民「揪團」線上報名，或至大同路108現場報名，全程免費。更多資訊請上粉絲專頁搜尋「心竹願景 Heart of Chu」，或於平日9:00-17:00至大同路108號詢問。

(中時)