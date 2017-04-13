箱簍上有張會叫的臉...是鬼臉天蛾！

1隻鬼臉天蛾停棲在農用箱簍上，狀似平躺著蓋華麗棉被睡覺的小丑。（沈揮勝攝）

鬼臉天蛾會發出類似騷蟬的鳴聲。（沈揮勝攝）

鬼臉天蛾的幼蟲也會叫，真會把人嚇到。（沈揮勝攝）

「哇！這盒上怎掛了一張臉？」南投信義鄉新鄉國小退休老師陳慈敏，昨天上午在屋旁採梅子時，發現地上的箱簍，停棲著1隻怪怪昆蟲，頭胸背板酷似骷髏，白色眼眶搭上血紅的大嘴，偶而還發出像蟬的鳴聲，感覺有點像小丑，或說是鬼臉。

「真的就叫『鬼臉』呢！是1種飛蛾類！」與陳慈敏一起發現這隻昆蟲的同富國小老師沈寶華、同住的女大學生陳祉云將牠拍照請教專家，得知牠叫鬼臉天蛾或鬼面天蛾。

依農委會特生中心資料，全球鬼臉天蛾總共3種，台灣分布有2種，其中1個品種即是知名電影《沉默的羔羊》串聯全戲劇情、海報上女主角茱迪福斯特嘴角上的那1隻。

日月潭導覽解說暨交流協會理事長李秀霞說，曾在台大梅峰農場一次解說活動中，見識過這種特殊蛾類，感覺很驚豔、很難得，讓人印象深刻。

知名生態導覽師蘇健輝則表示，曾看過2次，其中1次在仁愛鄉南豐村；有聽說過有會鳴叫的蝶蛾類嗎？鬼臉天蛾不但成蟲可以叫出聲音，連幼蟲都會，真會把人嚇一跳。

(中時)