公埔國小演出行動劇 守護翎角鴞
桃園市蘆竹區公埔國小位在五酒桶山下，雖然校園鳥類生態豐富，但近年來發現山裡翎角鴞減少，學校與社區合作設置人工巢屋，希望在繁殖期間，吸引貓頭鷹繁衍下一代，並於13日在五酒桶山崙頭土地公廟前演出行動劇守護翎角鴞。
公埔國小表示，翎角鴞本身並不會築巢，都是利用自然形成的樹洞繁殖和養育下一代，校園內雖有濃密老樹可供利用外，育雛繁殖場所缺乏，過去曾有翎角鴞在椰子樹的葉基處產卵，導致幼鳥落巢造成傷亡，於是在山鼻社區發展協會理事長蘇澤育夫婦的協助下，發動社區居民和小朋友以木材製作人工巢屋，掛到樹上，幫助領角鴞族群復育，小朋友更進一步演出行動劇，透過祖孫對話，運用回收紙箱扮演貓頭鷹，呼籲民眾共同守護自然環境生態。
參與演出的蔡奇軒小朋友說：「五酒桶山像媽媽，守護我們公埔國小，校園內也常有五色鳥在苦楝樹上築巢，我們到五酒桶山演行動劇，希望大家和我們一起守護大自然。」另外一位參加巢屋製作的張可雯小朋友說：「老師帶我們上山玩植物抓寶，尋找12生肖植物，而且為了幫貓頭鷹順利繁衍下一代，主任也請社區老師教我們做巢屋掛在樹上，我覺得很有趣也很有愛心。」
公埔國小由大自然中取材，以「行腳酒桶尋寶趣」為主題，設計課程進行在地化教學，小朋友從教室走到戶外，推動翎角鴞復育、探尋12生肖植物、關懷生態與環境，希望透過課程與教學活動，培養學生具有環境意識與愛鄉情懷。
(中時)
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