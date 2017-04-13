台哥大攜手一卡通 高雄巿民享幸福專案

台灣大哥大「Wali智慧錢包」13日攜手一卡通公司，針對高雄巿民推出「幸福一卡通」專案。（曹明正攝）

台灣大哥大「Wali智慧錢包」13日攜手高市府及一卡通公司，推出「幸福一卡通」專案，即起至全台myfone直營門市申請手機一卡通，免換卡費、免申辦費、再送50元儲值金，現賺450元；儲值滿500元，還可免費兌換咖啡券。

高雄市民換卡出示身分證或戶籍謄本，可再多獲一卡通儲值金50元，等於現賺100元，配合高雄市新鹽埕商圈啟用上線，只要於特約店家嗶一卡通，消費單筆滿百元就可憑酷碰券再折10元，月月還可抽手機、相機、電影票。

(中時)