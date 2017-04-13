感謝貢獻 賴甘霖神父獲歸化與身分證

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內政部次長邱昌嶽（右）與台北市政府副市長鄧家基（左）13日頒發歸化國籍許可證書與身分證給賴甘霖神父（中），感謝他長年來無私地對台灣的貢獻。（劉宗龍攝）

賴甘霖神父（前）13日獲得歸化國籍許可證書與身分證，他開心的拿起來展示。（劉宗龍攝）

賴甘霖神父（見圖）13日獲得歸化國籍許可證書與身分證，他開心的拿著展示。（劉宗龍攝）

內政部次長邱昌嶽與台北市政府副市長鄧家基13日頒發歸化國籍許可證書與身分證給賴甘霖神父，感謝他長年來無私地對台灣的貢獻。

(中時)