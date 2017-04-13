高雄巿119APP GPS定位比基地台更精準

高巿府消防局推出119APP，高雄巿長陳菊（前排中）親自推廣，鼓勵下載。（曹明正翻攝）

「高雄市119APP」去年12月上線後，已成功救援4名山友，高雄巿長陳菊13日更親自向巿民朋友介紹這款由高巿府消防局所開發的APP，不僅是全國唯一具GPS定位，更有多元報案選擇、2鍵完成的簡便特性，鼓勵民眾下載。

消防局指出，民眾手機報案比率已占45%，且逐年增加，報案APP可縮短問案時間減少民眾等待，一般使用手機報案，會帶入發話基地台位置，但使用高雄市119APP，可顯示實際所在位置的GPS座標，比基地台位置更精準。

這款APP也內建火警、救護、其他報案及簡訊報案等快捷按鈕，只需按2次鍵，就可快速完成報案，並將GPS定位傳送至高雄市119受理台。對於戶外活動山友、獨居長者、聽障或語言障礙的瘖啞人士、外來遊客，都是好幫手。

(中時)