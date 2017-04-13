核二1號機今夏供電？ 黃士修諷：我不要再當人類了
核二廠1號機「格架案」動工，增加燃料棒「裝載池」空間，根據中央社報導，經濟部次長沈榮津今（13）日表示，核二廠1號機格架案只是「前置作業」，為因應夏季供電不足而施工，以備不時之需，希望「備而不用」。
沈榮津強調，如果真的要啟動核電廠，必須符合行政院長林全日前指示的三大原則「窮盡一切努力、確保一切安全、達成社會共識」。
而台電發言人林德福表示，核二廠1號機格架案是「技術性議題」，確定安全無虞，目前已經開始動工，預計6月底前完工，希望滿載100萬瓩的核二廠1號機能在今年夏天加入供電。
據報導，核二廠1號機因燃料池已飽和，180束燃料棒無處可擺放，台電去年8月向原能會申請延伸格架的裝載池計畫，4月6日經原能會通過，預計6月底前完工。
對此，核能流言終結者黃士修13日在臉書反諷表示，「我是人，我反核，我不要再當人類了！」「過去幾十年來，我們的反核運動根本就是假貨」！
(中時電子報)
關鍵字：核二廠1號機
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