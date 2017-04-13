華人頻被歧視卻仍想移民歐美？ 他揭關鍵原因：自虐才回來

有鄉民於批踢踢實業坊發文，稱為何歧視事件頻傳，優秀華人卻仍拼命移民歐美？一位在加州攻讀博士班的網友回應，分享個人看法，直批，「是自虐才想回來吧？」(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

近來美國國內發生兩起備受關注的事件，一是亞裔女子至Airbnb訂房卻遭房東拒絕；另則是美國聯合航空超賣機票，最後強拖一名亞裔醫生下機，引發種族歧視的討論。對此，有人就於批踢踢實業坊（PTT）好奇問道，為何歧視事件頻傳，優秀華人卻仍拼命移民歐美？一位在加州攻讀博士班的網友回應，分享個人看法，直批，「是自虐才想回來吧？」

針對批踢踢一篇「優秀黃種人明知會被歧視，卻拼命移民歐美？」的熱門討論文章，一名在美國已待3年的網友回應，首先表示，自己已經是住在最不排外的加州，卻仍遇到有白人當著他的面問道，「你對這國家有甚麼貢獻？」他相當憤怒，但即便如此，其說可能的話，自己還真不想回來。

至於，為何會這樣說？該名網友進一步提及自己過去在台灣工作的經驗，直言做了這麼多工作，最後發現沒有任何一個工作把他當人看，低薪、且不尊重專業。後來，他跑來美國攻讀博士班，其透露雖忙又累，卻相當充實，除薪水高出許多外，更重要的是，這裡懂得尊重專業與職業。

這名網友接著強調，在美國遇到的歧視都是偶發事件，無論在哪個社會可能會遇到；但在台灣，「遇到的歧視跟不當對待是系統性的。」他認為假設今天有人給你機會出走，你會選擇留下來還是走出去？「自虐才想出國？錯了吧，是自虐才想回來吧？」

貼文一出，立刻引起正反討論，有人認同地說道，「回來拿那種鳥薪資才是歧視自己。」「外國歧視人種，可憐的是台灣歧視職業。」「國家不能保障人民的基本需求，又如何要求人民貢獻？」但也有網友回酸，「好啦好啦，生病記得回來看喲，台灣歡迎你。」更有人認為，反正在哪都被歧視，選錢多的就對了。

(中時電子報)