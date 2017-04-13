看道歉學作文 作家剖析徐重仁道歉文
全聯福利中心總裁徐重仁前(11)日晚間在新書發表會上失言，引發網路一片罵聲，徐重仁今天親上火線滅火，在全聯福利中心粉絲團上道歉，言詞令人動容，作家朱宥勳就在臉書上分析這篇道歉文，拆解其中的文字技巧。
首先，道歉文第一句就直接寫到「大家好，我不是全聯小編，我是徐重仁」，朱宥勳分析這是一個厲害的調度，一進場就先定義了腔調，比起用公事公辦的口氣來說，給讀者的感受就完全不同，在情緒的轉圜上就比較靈活。
朱宥勳接著分析第六段「也提醒了我：我與我這個世代的人，是不是經常只用自己世代的經驗，就簡單做出評判？」發文特別提到整個世代的人，是因為發文者很清楚地看到了這場風波是一個廣泛的世代戰爭，所以年輕人想看到的是整個老人世代的道歉，這段話就悄悄的進行一個代位道歉的動作。
而道歉文中「台灣不可能會有因為失言而道歉的老闆。我想，我很願意做這麼一位。」則被朱宥勳認為是「連消帶打」，不只是要道歉，還要道歉成全台第一。
朱宥勳也分析其中的用字，徐重仁特別提到提出諫言的是「年輕同仁」，諫言還是一句很戳的話，除了鋪排一個上司不動氣的寬容形象，也是因為道歉對象是年輕人，所以貼文中總共出現了6次年輕。
徐重仁的道歉是否真有如朱宥勳所分析的如此縝密設計，除了當事人恐怕無人知曉，不過就如同朱宥勳最後提到的，如果文學技巧能普及給所有人，最起碼，輕易受騙上當的人就會變少了吧。
(中時電子報)
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