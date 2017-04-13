拖濺血醫暴行難忍!同機乘客罵聯航主管無禮、航警戲謔

陶大為被殘暴拖出機艙，嘴巴在過程中受傷鮮血直流。(圖/影片截圖)

三名航警將人狠狠拉出座位，被指過程中有一名航警還戲謔大笑。(圖/影片截圖)

美國聯合航空(United Airlines)周日強拖亞裔乘客下飛機，來讓位給自家員工，造成醫生陶大為(David Dao)當場濺血受傷，暴行引發全球譁然，而當下同機的乘客對如此誇張的行徑也看不下去紛紛拿出手機來錄影，其中一名乘客，也在事後出面為陶大為說話，他表示當下陶大為非常有禮貌地，反而是負責喬機位的客艙主管的語氣非常惱人又好鬥，當下也讓他感到很憤怒，而他在看到航警戲謔地笑著將人殘暴拖出機艙，這些都讓他對聯航的行為再也無法忍受，立刻帶著同行的人憤然走下飛機。

帶著7名學生剛結束春假旅遊欲返家的高中歷史老師鮑威爾（Jason Powell），親眼看到了聯航對陶大為的暴行，在接受《USA Today》電話訪談時表示，他理解航空公司有權請人下飛機，但他不能理解的是為什麼航空公司沒能載乘客登機前解決這件事，更說「不知道為什麼，聯航的員工沒位置坐，也突然變成是我們乘客的問題」。

聯合航空因此備受外界譴責。(圖/美聯社)

而鮑威爾也表示自己不能理解為什麼當時客艙內的主管沒能妥善處理這件事，這件事情原本是可以不用發生的，但是負責安排座位的客艙主管竟然用「惱人又好鬥」的語氣，來命令乘客立刻下機，他也說：「她的語調當場惹怒我了，她讓整件是升級成暴力事件，是很糟糕的領導方式」，而他也說陶大為當時非常有禮貌，而且「我可以清楚聽到他舉止得宜，我完全支持他，要是我也不會下飛機」。

另外，在鮑威爾也投書《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）表示整件事情是個「令人厭惡的不當處理」，從粗魯的票務人員到因超賣命令乘客下機，到其中一名航警在施暴過程中的戲謔笑聲，並濫用權力將乘客拖下飛機，整起事件都是為他的學生做出最壞的示範，更說「難道我們是在教導我們的學生對他人大吼大叫？還是當事情無法如我們所願時，就完全不尊重別人的用暴力解決呢？」

而鮑威爾也表示在目睹了對航警暴行的當下，儘管乘客都很無助，但他仍被其他乘客所鼓舞，有些人大聲抗議，有些人無法繼續容忍航警濫用權力紛紛走下飛機，而他和他的7名學生也一起下了飛機，他跟學生說：「我們不需要看到接下來的一切」，他也表示聯航在將人拖下飛機之後，為了清理地上因暴力事件遺留下來的的血跡，又將所有乘客趕下飛機，延遲了2個半小時才起飛。

(中時電子報)