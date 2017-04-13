李敖曝罹惡性腫瘤剩3年 死前要把百件文物「回歸祖國」
82歲作家李敖早前自爆罹患延腦惡性腫瘤，聲稱只剩3年可活。日前他更向《亞洲週刊》笑談生死議題，計畫將在死前將把收藏的百件文物帶去北京，舉辦「李敖收藏流（亡）台（灣）文物回歸祖國展」。
李敖近日接受訪問，自爆將在死前把收藏100件文物帶去北京，並舉行展覽，其中一半展覽品，包括錢穆、胡適寫給他的信會捐出，另一半會賣掉，但買家須是贊助他北京展覽的人，還不能賣給日本人。
李敖表示這100件收藏品，主要是從大陸流到台灣的文物，被他陰錯陽差買到收藏著，因此想半買半送，讓它們回歸「祖國」，「第一批是一九四九年他們逃亡，這些被帶過來的。第二批，文革時期流到台灣來的。」
早前李敖自爆罹患惡性腫瘤，只剩3年可活，但經紀人卻打槍，指他就是愛嚇人，對此，李敖表示醫生說得比較保守，他認為腫瘤長在腦子就是惡性，腦部結構這麼複雜，腫瘤長在腦子裡多可怕，台大方面也稱他罹患罕病，年紀這麼大開刀危險，只好做電療並配合28粒標靶藥物治療，「主要是會影響吞嚥，很容易吃飯嗆，嗆得嚴重就會窒息。」
(中時電子報)
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