認錯人？網民為聯航強拖事件罵翻媒體

聯合航空將美籍越裔醫師強拉下機，引發了廣泛的批評，不過後來媒體揭露他有案底，又引發另一波批評。許多網民認為，這位醫師有沒有案底，和他受到強拉下機的待遇並沒有關係。（圖/截自YouTube）

聯航強拖乘客下機事件還沒落幕，網上又掀起另一波火熱的罵戰。網路上盛傳，被掀出黑底的美籍越南裔醫師，並不是那位強拖事件的受害者。有人說，聯航在一片罵聲中試圖抹黑他，以轉移焦點。

據《洛杉磯時報》（L.A. Times）報導，網上盛傳，被強拖下機的David Dao其實來自路易斯安納（Louisiana）州。而谷歌（Google）搜索顯示，路易斯安納與肯塔基州都有一位名為David Dao的醫師。網民廣泛批評，披露Dao的犯罪紀錄，究竟和他被強拖下機有什麼關係。

對許多社群網路用戶來說，如果媒體真的弄錯人，那不僅嗜血，還近乎毀謗地馬虎。

只不過，認錯人的謠言並非事實。醫生妻子在肯塔基州伊莉莎白鎮（Elizabethtown）開了家私人診所，而診所的櫃台人員證實，伊莉莎白鎮的David Dao，就是那位在聯航上被強拖下機的人。

而另一名David Dao所任職的紐奧良（New Orleans）路易斯安納州立大學（Louisiana State University）健康科學中心（Health Sciences Center）則表示，他們的住院醫師並不是聯航上的那位。接電話的工讀生拒絕提供姓名，但語氣似乎對有人要求釐清Dao的身分充滿感激︰「昨天一整天我們有接不完的電話。」

而查知David Dao姓名的《路易斯維爾新聞報》（Louisville Courier-Journal）發現，肯塔基州的David Dao在2000年代初犯下當地著名的刑事案。據該州醫療許可證記錄顯示，他因非法開止痛藥，以換取病患性交，而在2004年被控6項重罪。

不過，最令網民憤怒的，或許還是媒體掀出與強拖事件無關的往事，讓聯航動粗似乎顯得比較正當。

(中時電子報)