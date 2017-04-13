大學街舞季舞力全開 大葉熱舞社蟬聯全國舞王

大葉大學DN熱舞社用舞蹈展現熱情與朝氣，再度在全國大學街舞季大賽中拿下全國冠軍。(謝瓊雲翻攝)

大葉大學DN熱舞社挑戰全國大學街舞季，再度以精湛的舞技榮獲冠軍。(謝瓊雲翻攝)

紅白色調的服裝造型，主打中國風，強調熱情、朝氣。(謝瓊雲翻攝)

大葉大學DN熱舞社學生參加在中興大學登場的2017全國大學街舞季競賽，47名成員輪番上陣，以中國風造型大秀炫麗舞技，打敗全國65所大學熱舞社，再度蟬聯全國冠軍。

表演舞蹈由社團總召陳聖儒、伍芳萱、高智剛、黃宜姿、聶家辰五人共同編舞，以紅、白色調服裝呈現中國風，強調熱情、朝氣，串聯HIPHOP、POPPING、WACCKING、LOCKING、BREAKING五種最潮舞步，成功獲得評審青睞。

「聽到宣布第一名時，簡直興奮地想尖叫！」仍在觀光系讀大四的陳聖儒說，去年因車禍腳傷，坐著輪椅上台表演，今年重新站上舞台，和大家一起完成這場演出，覺得非常感動。

傳播藝術學士學程二年級的社長陳冠伶說，全國大學街舞季是各校熱舞社年度盛事，今年參賽的47名成員，許多是大一新生，舞齡並不長，大家從寒假開始密集練習，也花費很多時間幫學弟妹調整動作，經常苦練到三更半夜，果然不負眾望，二度奪冠，再度為社團寫下新紀錄。

學務長黃娟娟強調，全國大學街舞季是指標性的全國賽事，DN熱舞社連續兩年蟬聯冠軍，真的很不容易。學生能有如此優異的表現，不只是因為熱情，更經歷無數次的練習與堅持才得來，謝謝學生們為學校爭取最大榮耀，也期待他們繼續發展興趣，揮灑青春。

(中時)