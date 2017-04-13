假面試真行竊 男穿制服偷走16支手機

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林男穿著制服潛入櫃位偷走手機，過程全被監視器錄下。（柯宗緯翻攝）

林男穿著制服潛入櫃位偷走手機，過程全被監視器錄下。（柯宗緯翻攝）

假面試，真行竊！31歲林姓男子假藉到三民區一家賣場通訊行面試，還沒正式上工，就穿著制服行竊，10日深夜11時潛入櫃位偷走16支、市價逾16萬手機，警方調閱監視器循線逮人，落網後他激動頻頻致歉，訊後依竊盜罪送辦。

(中時)