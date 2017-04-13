失智老人迷路 闖入高鐵維修通道
77歲湯姓老翁，昨天和家人從瑞芳南下，前往嘉義某宮廟進香，但過程中不慎走失，家人焦急協尋，但今天上午9時33分，台灣高鐵1433列車從南港站出發，減速準備停靠台北站時，赫然發現有人在隧道內維修人員通道上行走，駕駛見狀立刻剎車，並將對方帶上車載回月台，經查就是走失的湯姓老翁。
鐵路警察局表示，老翁疑有失智，許多問題都無法清楚回答，身上也沒有任何證件，只在他身上找到1張嘉義到台北的高鐵車票，老翁連如何到台北的都不知道，警方研判老翁到站之後隨處亂走，最後才會走進維修專用通道裡。
警方中午透過人臉辨識系統，這才查出湯姓老翁的年籍和住處，經輾轉連繫，著急的家屬下午已前往警局認領老翁，家屬向警方表示，昨天帶長輩南下進香，後來發現他走丟了，找了半天都沒找到，最後有去警局通報協尋，對老翁會現身在台北也十分驚訝。
由於老翁擅闖鐵道，警方偵訊後，依《鐵路法》第57條第2項規定對他開罰，可罰1500到7500元的罰金。
高鐵公司則表示，當時列車上並無乘客，由於這起突發事件，造成6班次列車些許延誤，對乘客感到抱歉，10時10分異常狀況排除，各班次列車陸續行轉，全線正常營運。
(中時)
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