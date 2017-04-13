川普改口 陸外交部：本來就不是匯率操縱國

美國總統川普接受媒體訪問，改口認為中國非匯率操縱國，大陸外交部13日對此表示，中方本來就不是匯率操縱國，強調中國在匯率問題上的立場一貫，將會繼續推進人民幣匯率形成機制改革，保持匯率在合理均衡水平上基本穩定。

川普曾批評中國是匯率操縱國，不過在12日接受《華爾街日報》採訪時表示，「現在美元過於強勢，希望美國聯邦儲備系統（Fed）能維持低利率。」他也表示，下周發表的「美國主要貿易夥伴的外匯政策報告」，不會將中國列為「匯率操縱國」。

對此中國大陸外交部13日回應表示，中方本來就不是匯率操縱國，強調中國在匯率問題上的立場一貫，將會繼續推進人民幣匯率形成機制改革，保持匯率在合理均衡水平上基本穩定，中國也無意通過競爭性貶值來刺激出口，人民幣也不具備持續貶值的基礎。

中國大陸外交部指出，中國願意與美方本著平等互利原則，圍繞經貿關係，共同作出努力，共同擴大務實合作，管控好分歧。

(旺報)