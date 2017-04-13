竹南游泳池流標7次終標出 得標廠商竟違規
竹南鎮立游泳館採委外營運，去年底合約到期，鎮公所經多次流標後重新檢討並調降招標金額至180萬元，上個月第8次招標由台中廠商得標，但公所人員查證得標廠商竟於同一地址登記兩家公司，違反採購法，鎮公所依法撤銷決標，並於18日進行第9次開標，希望能盡快重新營運。
竹南鎮立游泳館去年12月底合約到期，鎮公所去年10月起開始對外招標，因廠商認為沒利潤等原因，流標7次，甚至將招標金額降至180萬元，上月第8次招標，有3家廠商投標，最後由公司設於台中的廠商得標。
公所承辦人員整理文件發現，另外2間投標廠商，其中一間廠商公司登記地址竟和得標廠商和一樣。
竹南鎮長康世明昨證實，經公所人員了解，投標的2間廠商資料，不僅廠商公司登記地址一樣，聯絡電話也相同，聯繫得標廠商說明未得到回應。
康世明說，兩家廠商資料相牴觸，涉及採購法第50條「不同投標廠商間的投標文件內容有重大異常關聯」，因公所未與得標廠商正式簽約，已發文給業者將沒入50萬保證金，並撤銷決標資格，預計18日再進行第9次招標。
因需重新招標，游泳池恢復營運相關作業流程暫時無法進行，公所表示招標成功後會盡快讓泳池恢復營運，提供鎮民游泳場所。
(中時)
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