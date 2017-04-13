因應長照2.0 屏東盼3年內增加220個C級站
因應中央長照2.0政策，屏東市崇蘭社區發展協會站揭牌啟動C級巷弄長照站，招牌上特別選用屏東市市花朱槿來凸顯地方特色，點出長期照護在地化的意義。
屏東縣長照推手副縣長吳麗雪致詞時發下豪語，5月地方長照將送第2批計畫到中央審核，希望能趕在年底前在北、中、南區達到「4個A級」的目標，且在既有的關懷據點建構下，期盼3年內全縣33鄉鎮市會有220個C級站點。
長照照顧員指出，C級巷弄長照站是第一線接觸長輩的服務據點，每周一至周五都提供短時數照顧或臨托服務，還有共餐、預防失能或延緩失能的課程，未來也都會有照顧服務員進駐。
吳麗雪說，屏東縣有著南北狹長的地形特色，熱情人民架構起成熟的社區關懷據點，未來C級站點必須與社區緊密結合，藉由整合團體力量，提供整合式的服務體系，讓需要照顧服務民眾能夠「看的到、找的到、用的到」，增加使用服務的便利性。
屏東縣長期照護管理中心也將媒合縣內大專院校相關科系投入長照巷弄站，協助健康促進活動設計及活動帶領，讓學生及早接觸長照服務，除了讓社區課程更多元，進而能儲備長照政策上路後所需的龐大人才缺口。
(中時)
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