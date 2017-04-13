吳慷仁與溫貞菱榮任第19屆台北電影節大使

2017第19屆台北電影節主視覺。（台北電影節提供）

吳慷仁。（台北電影節提供）

溫貞菱。（台北電影節提供）

第19屆台北電影節6月29日至7月15日舉行，主辦單位今天（4月13日）宣布今年的電影大使為台灣影壇備受期待的新生代演員吳慷仁與溫貞菱，並同步公開影展主視覺。

主辦單位表示，去年以電視劇《一把青》榮獲金鐘獎「視帝」的吳慷仁，今年在電影《白蟻：慾望謎網》中詮釋戀物癖的精湛演技亦有目共睹，奠定一線男星的地位。

溫貞菱出道以來，一直以清新、靈性的氣質受到觀眾矚目，2014年奪得金鐘獎迷你劇集／電視電影女配角獎之後，拍了不少優質影視作品，今年在公視新創電影《最後的詩句》擔綱女主角，挑戰橫跨16年的演技令人驚艷。

吳慷仁與溫貞菱都曾入圍台北電影節，今年也交出令人驚豔的作品，與台北電影節拔擢新銳的精神不謀而合，加上2人曾擔任頒獎嘉賓，堪稱今年電影節大使的最佳人選。

吳慷仁表示，被選為大使，有種被肯定為「電影人」的虛榮，也讓他想起2011年因主演《河豚》首度擔任台北電影節閃亮之星時的緊張，簡直像到了「另一個世界」，2014年再度受邀頒獎時就較無壓力輕鬆許多。

溫貞菱自認是不折不扣的台北電影節影迷，透露每年台北電影節舉行期間，都會拼命的找時間進到戲院，藉由台北電影節的電影而探索或看見更多不曾到過的遠方，尤其喜歡紀錄片：「透過電影，才會成為現在的自己。」

台北電影節主視覺的設計，運用極細微、柔軟的線條比喻為人體神經元，透過電影的光傳導到眾人的腦內，繼而產生一顆一顆的連結點，激發無限想像，產生未知的火花，呼應台北電影節logo的「蝴蝶」意象。

造型上背景直立的∞（無限大）符號，除了代表今年的主題「音樂」波頻向外推廣，也象徵觀眾在電影的旅程中，個人的感受被啟動，不只看見、也能聽見，進而產生無限共鳴的過程。今年是第19屆台北電影節，主視覺海報上的數字「9」，也有巧思，轉化為逗點造型，希望台北電影節能持續作為影迷與電影之間的橋樑，傳遞電影帶給觀眾的感動。

(旺報)