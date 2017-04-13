大海擋不住的愛情 外勞情侶被逮還曬恩愛

曾姓嫌犯飼養的獒犬重達125公斤，看起來非凶猛。（呂妍庭翻攝）

警方查扣3塊牛樟木。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣警方再破獲山老鼠集團，意外找到2名愛相隨的逃逸外勞，跨海重逢的阮姓外勞和黎姓女友都是越南籍，逃跑後一路躲躲藏藏，以打工換宿為生，感情恩愛的兩人即使被法辦，在警局內仍頻曬恩愛，讓員警不禁苦笑是「大海擋不住的愛情」。

警方2個月前接獲線報，指潘姓男子疑似盜伐林木，再以曾姓友人經營的奇木店做為掩護，進行轉手加工，因曾姓友人飼養一隻重達125公斤的獒犬當保鏢，專案小組前往查緝時，一度擔心被巨犬攻擊，還準備麻醉槍以備不時之需，所幸最後並未派上用場，順利將潘姓主嫌等4人帶回訊問，並查扣盜伐牛樟木3塊。

警方進一步發現，阮姓外勞曾因逃逸非法打工被遣送回國，因非常思念女友，採偷渡方式來台，找到黎女後遊說她一起落跑，兩人展開亡命生涯的生活，除當山老鼠，也會去工地打零工，如今雙雙被逮，兩人顯得十分開心，說終於可以回國團圓了。

(中時)