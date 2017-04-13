高市仁武工廠王姓老闆命案 檢方起訴王妻

去年11月27日晚間發生在高市仁武區灣內里的鐵工廠王姓老闆命案，檢警調查發現王姓負責人之妻王黃寶美為上千萬元保險金，竟與死者共同謀劃作案，由王妻子幫助他自殺，並假造遭他殺詐領保險金，全案橋頭地檢署偵查終結，檢方認定王黃寶美涉犯刑法第275條第1項幫助他人使之自殺罪嫌，依法起訴，並建請法院從重量刑。

(中時)