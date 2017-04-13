新聞深喉嚨》偵照核試曝光 「無敵艦隊」就位 韓半島週六開戰？

中天新聞

持續鎖定北韓核試驗場的「北緯38度」網站，13日又公布了最新一批的衛星偵照，在通往核試驗場的道路出現了崗哨，在試驗場的指揮中心也持續有人員進出，研判已經做好核試準備。而「美國之音」特派記者赫曼(Steve Herman)也在個人推特發布，稱已經獲得美國政府證實，北韓核子裝置都已經進駐核試通道，估計就在本週六上午進行試驗。而近日，美國總統川普又再度推特，臉書「大爆發」密集Po文， 重提中國不幫忙處理北韓，「我們自己動手」，又兩度提及自己與中國國家主席習近平進行了「非常好的通話」。而川普在接受福斯新聞專訪時，批評金正恩「真的做錯事」。宣稱：「我們派出的無敵艦隊（Armada）非常強大。我們有潛艦，戰力可觀，我可以告訴你，遠比航空母艦還強」。韓半島的戰爭，是不是已經箭在弦上，甚至就在這幾天？

針對北韓核試危機，以及可能的爆發的軍事衝突，日本政府發言人、官房長官菅義偉12日表示：「包括朝鮮半島日僑有必要撤離的情形在內，都已做好萬全的準備態勢」。此外，日本政府消息來源透露，美軍襲擊北韓後，在日美軍基地很可能遭到北韓飛彈攻擊。因此日本政府在一週前已經向美國政府提出要求，如果美國決定攻擊北韓的話，必須預先告知日本，以便日本做好應對準備。而白宮已經答應此要求。韓國外交部發言人趙俊赫11日也說：「美國明確表示不會不與我們商量就採取新政策或措施」。但現然韓國也瀰漫不安情緒，主要反對黨「共同民主黨」領袖文在寅就在臉書Po文，警告美國不要採取單邊行動襲擊北韓,說：「南韓的安全與美國的安全同等重要，永遠不應出現一場未經南韓允許的先發制人襲擊」。至於台灣倒是「老神在在」，外交部上午被問起日本發出可能「撤僑」的警告，咱回「暫無警示」，相較於整個東北亞國家都快「炸鍋」了，咱們的應對措施，就是「制裁北韓」，暫時「不從北韓進口煤炭」？

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川普在透露與習近平通話時，提到所謂的「Trade deal」，但實際到底交換了什麼？川普並未透漏。不過，根據《華爾街日報》12刊出的川普專訪顯示，莫非就是人民幣匯率？去年川普在競選總統期間，大力抨擊中國財經政策，還揚言入主白宮第一天就要把中國列為「匯率操縱國」，祭出各種懲罰措施。如今，川普這「髮夾彎」可說是過得「理所當然」，「臉不紅氣不喘」，說美國政府不會在本週即將發布的一份報告中將中國列為「匯率操縱國」。美國財政部隨後也為川普背書。但川普放過了人民幣匯率，日圓跟新台幣今年以來卻狂升不止，而即便日本與台灣已經如此迎合川普，極有可能還是會被列入「匯率操縱國」，慘遭制裁，這該如何是好？

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新台幣狂升，可能全面影響經濟生活！台北外匯市場發展基金會12日公布最新統計顯示，3月新台幣實質有效匯率指數（REER）連兩月上漲至101.32，為2010年7月以來，逾6年半最高，代表我國出口廠商的國際報價競爭力，已跌至6年半來的最低水準。固然，出口真正的競爭力還是在產品，但如果台幣升值趨勢不止，產業升級又非一朝一夕，廠商與政府做好因應衝擊的準備了嗎？此外，為刺激東南亞旅客來台觀光，交通部與外交部12日宣布第二波新南向簽證放寬措施，6月起將給予泰國、汶萊旅客免簽措施延長一年，也將單方面開放菲律賓旅客來台免簽證措施一年。但若台幣繼續升值，也會打擊觀光競爭力。這些衝擊，業者與政府，又做了什麼因應準備呢？

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衛福部食藥署大幅開放普巴克等農藥殘留容許值，甚至5月份還有另一波，超過300品項農產品要大幅開放。衛福部長陳時中13日回應了，他說這些容許值，「是根據人體安全跟需要，多方考慮訂出來的」，又說：「沒有增加幾倍的問題，那是新訂的」。《新聞深喉嚨》12日已經踢爆了如今所謂「安全」的試驗有諸多瑕疵，部長仍然無視？而所謂「需要」又是誰的「需要」？是農民還是農藥商？到底是什麼樣的執政價值，讓應該為人民食安把關的「衛福部」，變成農藥商喉舌的「農藥部」？簡單一個問題，沒人想吃到農藥，不開放會死嗎？會死嗎？會死嗎？很重要，所以問三次！

更完整內容請鎖定週一到週五晚上20:00-21:30《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨3:30-5:00。

(中時電子報)