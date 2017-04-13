彰化縣率先全國 設立長照街頭巷尾柑仔店
走，到活動中心做復健、玩遊戲！彰化縣衛生局率全國之先，舉辦長照2.0街頭巷尾柑仔店，今天在彰化市向陽社區開張，結合物理、職能治療師和營養師等專業人員，提供專屬阿公、阿嬤的健康處方箋，教導島阿公、阿嬤健康飲食、正確用藥和快樂地運動。
縣長魏明谷表示，彰化縣有500多位高齡90歲以上長者，配合中央長照2.0的A、B、C政策推動，率先在彰化市向陽、牛埔、西安社區發展協會，成立C級巷弄站，期望將來全縣都加入，透過整合服務資源，擴大服務對象、把失智、虛弱長輩也納入，前端連結健康促進，後端包括安寧照護，提供多樣化、可近性和便利性的長照服務。
衛生局長葉彥伯表示，C級巷弄站，每站投入120萬元經費，每週2次、每次2小時由物理、職能治療師和營養師，為長者們進行腦力、手部等訓練，延緩老化，將先試辦1年。
彰基復健醫學科職能治療師洪明燦說，巷弄站不同社區關懷據點，多了復健遊戲，也和醫院復健環境不同，多了遊戲的趣味，但能夠檢測評估長輩肌力、認知功能，個以個別化設計運動處方和職能課程。
「真好，以後還可以來喝下午茶！」昨天阿公、阿嬤遊戲中復健，玩得開心，魏明谷說，巷弄站還安排營養師，提供養生茶，評估社區長輩飲食型態並設計菜單；也有醫師提供即時醫療諮詢，達成在地醫療進社區，鼓勵長輩能走出來，多點開心、贏回健康，也能減輕家庭照顧者負擔。
(中時)
關鍵字：長照2.0街頭巷尾柑仔店、復健、向陽社區
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