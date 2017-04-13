肚子鼓不在意 男肝癌末期動刀保命

大同醫院肝膽外科主治醫師蘇文隆指出，該病例肝臟腫到2190公克，在醫學上相當罕見，幸好術後情況良好。（柯宗緯攝）

大同醫院肝膽外科主治醫師蘇文隆指出，該病例肝臟腫到2190公克，在醫學上相當罕見，幸好術後情況良好。（柯宗緯攝）

別讓身體不開心！高雄市60歲陳姓商人平日保有運動習慣，會抽煙但不酗酒，疑似工作太過操勞，肚子出現腫塊半年，他卻不以為意，直到去年底發現呼吸困難就醫，發現罹患肝癌末期，存活率不到20%，收治的高雄市立大同醫院評估後，決定以腹腔鏡手術進行切肝，最後順利取出肝臟右葉，得以保命。

大同醫院肝膽外科主治醫師蘇文隆指出，正常的右肝重量約6、700g，該病例已腫到2190g，其中腫瘤就占2/3，約22公分大，這在醫學上相當罕見，幸好術後情況良好，但需服用標靶藥物並定期追蹤，避免癌細胞擴散。

他表示，這名陳先生沒有B、C肝、肝硬化、家族病史，每周排山運動5次，自述有抽菸習慣，但無酗酒情形，但突然體重瘦了近5公斤，且肚子鼓鼓的，用手觸摸有硬塊，但卻不以為然。

該男最後因腫瘤擴大，擠壓其他內臟空間，造成呼吸困難，緊急送到大同醫院胸腔科門診，最後發現肝腫大，轉到肝膽科治療。醫師告知若不馬上動刀，恐怕捱不過2個月，他說「為了孩子，我要拚一拚！」

醫師評估若以血管栓塞方式治療，腫瘤恐怕無法全部壞死，最後決定以腹腔鏡方式切除，在下腹部切開10公分、利用4個小洞，即可進行肝臟切除。該手術可降低出血量，術後恢復快，疤痕可隱藏等優點，需自費7萬元，但相較達文西手術35萬，算是經濟實惠。

(中時)