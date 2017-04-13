打破沉默！《小太陽》女星自白曾遭約會強暴

《小太陽的願望》小童星艾碧嘉柏斯林，首度曝光自己是約會強暴的受害者。(美聯社資料照片)

3歲拍廣告、5歲演電影的美國知名童星艾碧嘉柏斯林(Abigail Breslin)，她2006年演出知名電影《小太陽的願望》，以10歲小小年紀獲得奧斯卡最佳女配角提名，因而打響知名度，如今的艾碧嘉，已經是個21歲的大女孩，不僅出落得美麗，更是個兼具智慧與勇氣的女性，昨她在IG上po文，勇敢自曝曾遭約會強暴。

事實上，這並非艾碧嘉第一次談論女權與性侵話題，但卻是第一次如此血淋淋地寫出發生在自己身上的慘劇，她po的圖片中寫著：「妳沒有義務跟約會對象發生性關係，約會不代表同意，婚姻也不代表同意」，更痛心地隨照發文，說出：「我認識我的加害者」。

從標籤文字可以發現，艾碧嘉是為了「性侵防治月、打破沉默」活動，決定從自己做起，盼能以自身的經歷來喚醒大眾對約會強暴的重視，勇敢的舉動獲得上萬名網友按讚，甚至有藝人如黛博拉梅辛、莎拉海蘭等，也留肯定她的這番作為。

(中時電子報)