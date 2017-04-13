苗縣環保局辦淨灘 揪團認養海岸

保護海洋環境資源並配合22日世界地球日，苗栗縣環保局響應環保署「全國揪團認養淨灘活動」，將於15日在竹南鎮龍鳳漁港辦理苗栗縣淨灘活動，希望透過活動加強民眾對守護海洋環境的觀念，並呼籲機關團體踴躍認養海岸線，定期自發性淨灘。

海洋是人類重要資源，海岸是保衛台灣的天然屏障，苗栗縣海岸線長達50多公里，擁有得天獨厚的海岸及港灣風情，淨灘是民眾最直接守護海洋的行動，縣府環保局配合環保署「422全國揪團認養淨灘活動」，15日率先揪團認養海岸。

縣府環保局長劉伯舒表示，目前已有10多個民間企業及環保志工提出認養海岸段並參與淨灘活動，歡迎有興趣、願意為美麗海岸盡一份心力的民眾，15日一起挽袖清除海邊垃圾，善盡地球公民責任。

(中時)