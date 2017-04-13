高雄市老人假牙補助 中低收入名額尚有
高雄市自88年起為照顧長輩口腔健康，推動老人假牙補助政策，補助對象為一般老人及中低收入老人，截至105年底高達6萬多名長輩受惠。衛生局今天表示，今年編列1億餘元預算，民老年人可篩檢至6月底，額滿為止。
106年老人假牙獎補助經費編列1億697萬5千元，可裝置人數為2,699人，高市老人假牙囿於補助經費有限，以公告「名額有限，額滿截止」原則。
目前符合資格之一般老人約1,888人及中低收入老人約678人，預計106年一般老人符合資格者，於12月底前皆可裝置假牙，另中低收入老人目前尚未額滿，相關中低收入老人假牙經費尚足支應，將繼續篩檢至106年6月底前(額滿截止)。
(中時)
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