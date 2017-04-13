社區總體營造升級版 文化部力推「再造歷史現場計畫」

文化部重要政策「再造歷史現場計畫」已納入行政院前瞻基礎建設計畫，為落實執行，文化部長鄭麗君今(13)日邀請各縣市政府代表出席第一次督導會議，親自闡述計畫核心價值與後續輔導考核實施方案。

鄭麗君強調，「再造歷史現場計畫」是一場文化資產治理的新公民運動，文化部補助各縣市政府推動「再造歷史現場計畫」係依文化資產核心價值，結合各縣市政府重要空間與區域治理策略，作為地方城鄉建設的文化基礎，傳承與連結歷史文化，讓歷史現場回應當代生活場域。

鄭麗君在督導會議中首先表示，「再造歷史現場計畫」與過去的「城鄉新風貌計畫」或爭取城鄉預算不同，背後有其政策理想，是一場文化資產治理的新公民運動，並非只是修復建築群的硬體導向計畫，而是希望重視多元歷史記憶，與當代生活重新連結對話，凝聚形塑文化資產保存意識，讓歷史記憶回到生活，透過多元形式再現，讓我們生活重新和文化的根連結在一起，汲取文化養分來發展在地文化生活、城鄉風貌及經濟生活。

(中時)