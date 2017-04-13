社區總體營造升級版 文化部力推「再造歷史現場計畫」
文化部重要政策「再造歷史現場計畫」已納入行政院前瞻基礎建設計畫，為落實執行，文化部長鄭麗君今(13)日邀請各縣市政府代表出席第一次督導會議，親自闡述計畫核心價值與後續輔導考核實施方案。
鄭麗君強調，「再造歷史現場計畫」是一場文化資產治理的新公民運動，文化部補助各縣市政府推動「再造歷史現場計畫」係依文化資產核心價值，結合各縣市政府重要空間與區域治理策略，作為地方城鄉建設的文化基礎，傳承與連結歷史文化，讓歷史現場回應當代生活場域。
鄭麗君在督導會議中首先表示，「再造歷史現場計畫」與過去的「城鄉新風貌計畫」或爭取城鄉預算不同，背後有其政策理想，是一場文化資產治理的新公民運動，並非只是修復建築群的硬體導向計畫，而是希望重視多元歷史記憶，與當代生活重新連結對話，凝聚形塑文化資產保存意識，讓歷史記憶回到生活，透過多元形式再現，讓我們生活重新和文化的根連結在一起，汲取文化養分來發展在地文化生活、城鄉風貌及經濟生活。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。