實測新Uber搭嘸車 費用是計程車0.7至1.7倍

計程車、Line叫車及Uber即時報價費用一覽。記者實測1.8公里至11公里的路程，即時報價64元至385元，約是計程車費用0.7至1.7倍。

今新版Uber正式上線，相較於以往採里程跳表計費，因與計程車合作，則改採「即時報價」方式，記者在忠孝新生站及交通部使用新版App實測叫車長達3個多小時，但除了有一次媒合到司機，對方卻又取消，其他次皆告失敗，不過並不影響即時報價功能，記者實測1.8公里至11公里的路程，報價64元至385元，約是計程車0.7至1.7倍。

Uber今表示，Uber只做為資訊平台，協助業者計算費率，至於如何計算報價，則由目前合作的10家租賃車業者各自決定，業者納入考量的計算參數包括里程、時間、車種及同時間供需狀況等。

記者今從2點半開始實測，直到6點，除了有一次媒合到司機，對方卻又取消，其他次皆告失敗，不是即時報價App後就顯示「暫無車輛可供預約。」或者尋找司機後又顯示「很抱歉，無法幫您找到一台Uber。請稍後再預約。」

(中時)