2017春之聲音樂季 17日將熱鬧開演

2017春之聲音樂季將有分別來自丹麥、蒙古、越南及荷蘭等表演團來嘉演出，嘉義縣長張花冠（左四）邀請大家看表演。（高錦如攝）

嘉義縣2017春之聲音樂季走國際化，將有4個團隊分別來自丹麥、荷蘭、蒙古及越南等跨海到嘉演出，其中蒙古阿爾泰樂團將與阿里山鄒族一起共同表演，多元文化藝術迸出新火花。

蒙藏委員會蒙事處副處長紀慧貞表示，阿爾泰樂團將帶來經典的呼麥表演，一人可以唱出兩種聲音，為蒙古唱法的最大特色，此次也將與當地原住民鄒族配合演出，兩個民族將呈現不同的風貌。

台灣越南智德佛教文化交流協會副理事長釋淨如表示，這次將有14位越南的影視紅星及歌手到場演出，同時特別引介越南傳說唱藝術，讓在台生活的新住民來嘉就能重溫家鄉，同時還有準備越南特色的美食，讓兩國做文化交流。

2017春之聲音樂季將在民雄表藝中心熱鬧開演，活動將從17日舉辦至5月21日，今年除邀請嘉義愛樂管弦樂團外，還另有4個國外團體分別來自丹麥（Basix人聲樂團）、荷蘭（皮可沙打擊樂團）、蒙古（阿爾泰樂團）及越南（台灣越南智德佛教文化交流協會）來嘉演出，其中蒙古及越南帶來的表演將全數免費進場觀看。

(中時)